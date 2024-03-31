Avrupa'da şubatta en çok satılan otomobiller belli oldu Avrupa Birliği ülkelerinde şubat ayında en çok satılan otomobilleri derledik.

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JATO Dynamics'in 28 Avrupa pazarı üzerinde yaptığı araştırmaya göre, şubat ayında AB ülkelerinde 988 bin 116 adet otomobil satıldı.

Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışların yüzde 10 oranında arttığı anlamına geliyor.

En çok satılan otomobiller

Avrupa'da şubat ayında da lider değişmedi. Toplamda 20 bin 797 adet satış gerçekleştiren Dacia Sandero, Avrupa'nın en çok satılan modeli olmayı sürdürdü.

Satışlarını yüzde 13 artıran Sandero'nun hemen arkasında ise 19 bin 760 adet ile Tesla Model Y bulunuyor. Üçüncü sırada 19 bin 490 adetlik satış ile Volkswagen Golf karşımıza çıkıyor.

Şubatta Avrupa'da en çok satılan 10 otomobil şu şekilde:

Dacia Sandero - 20 bin 797 adet (+%13)

Tesla Model Y - 19 bin 760 (+%7)

Volkswagen Golf - 19 bin 490 (+%45)

Peugeot 208 - 18 bin 476 (+%14)

Citroen C3 - 17 bin 787 (+%61)

Skoda Octavia - 16 bin 587 (+%35)

Toyota Yaris Cross - 15 bin 760 (+%7)

Renault Clio - 15 bin 002 (+%26)

Volkswagen T-Roc - 13 bin 975 (-%11)

Peugeot 2008 - 13 bin 900 (+%17)