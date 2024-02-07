Avrupa'da üretilen BYD modelleri 3 yıl içinde satışa çıkacak Avrupa'da üretilecek BYD modelleri, en geç 3 yıl içinde yollarda olacak. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra şirket, bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan marka, aynı zamanda Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Macaristan ile anlaşma imzalandı

Dünyanın en büyük elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üreticisi BYD, önümüzdeki 3 yıl içinde Macaristan’ın Szeged şehrinde Avrupa pazarlarına yönelik elektrikli binek araç üretimine başlamayı planlıyor.

BYD, salı günü yerel hükümetle fabrika arazisini satın almak için bir anlaşma imzaladı.

Szeged fabrikası, BYD’nin Avrupa’daki ilk elektrikli otomobil fabrikası olacak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde, şirketin Çin dışında inşa etmeyi planladığı üç üretim tesisinden biri olarak hizmet verecek.

Şirket, geçen yıldan bu yana Brezilya ve Endonezya’da da elektrikli otomobil fabrikaları kurmak için çalışıyor.