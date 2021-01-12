Avrupa’da yılın otomobili ödülü 2021 finalistleri açıklandı

Aralık ayının son haftasında 30 adet aracın yer aldığı liste ile duyurusu gerçekleştirilen 2021 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülleri'nde, finala kalan modeller belli oldu.

2021 yılının Mart ayında, New York Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek etkinlikte, “Dünyada Yılın Otomobili” ödülleri sahiplerini bulacak.

Ödüllerin verilmesine çok uzun bir süre bulunmasına rağmen, adaylar şimdiden belli olmuş durumda. Aralık ayının son haftasında 30 adet aracın yer aldığı listeden finalistler seçildi.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası, bu adaylardan 7 tanesi finale adını yazdırmayı başardı.

2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için finale kalan 7 model şu şekilde:

Citroen C4

Cupra Formentor

Fiat 500

Land Rover Defender

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü sahibi, 1 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek özel bir dijital etkinlikle duyurulacak. 2018 yılında Volvo XC40, 2019 yılında Jaguar I-Pace, geçtiğimiz yıl da Peugeot 208 ödülün sahibi olmuştu.



