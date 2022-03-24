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    Avrupa'daki en büyük Volkswagen fabrikasında üretim durdu

    Alman otomobil devi Volkswagen'in Avrupa'daki en büyük fabrikası, Ukrayna'daki savaş nedeniyle arz sıkıntısı yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 08:48
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    Avrupa'daki en büyük Volkswagen fabrikasında üretim durdu

    Slovak medyasında yer alan haberlere göre, Avrupa'nın en büyük araç üretim tesislerinden biri olan Volkswagen Bratislava, Ukrayna'dan parça tedarikinde yaşanan kesintiler ve diğer sorunlar nedeniyle üretimi askıya aldı.

    Şirket sözcüsü Lucia Kovarovič Makayová'nın aktardığına göre, uzun süreli yarı iletken bileşenlerin eksikliği ve Ukrayna'dan bazı parçaların tedarikinin kısmen kesintiye uğraması nedeniyle, Volkswagen'in Avrupa'daki en büyük fabrikasında üretim durdu.

    Şirketin koronavirüs pandemisinin neden olduğu yarı iletken bileşenlerin kıtlığından etkilendiği, geçen yıl birkaç kez üretimi durdurmaya zorladığı ve diğer Slovak otomobil üreticilerinin de benzer sorunlar yaşadığı bildirildi.

    ÜRETİLEN MODELLER

    Volkswagen Bratislava fabrikasında ve Slovakya'daki iki küçük lokasyonda yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor ve şu anda VW Touareg, Porsche Cayenne, AUDI Q7 ve Q8'in yanı sıra; VW Up, Seat Mii ve Skoda Citigo'yu üretiyor.

    Geçen haft, BMW ve Volkswagen, Ukrayna'dan düşük maliyetli parça tedarikindeki kesintiler nedeniyle Avrupa'daki bazı fabrikalarında üretimi durdurmuştu.

    VOLKSWAGEN


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