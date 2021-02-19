Avrupa'daki Ford modelleri 2030'a kadar tamamen elektrikli olacak

ABD'li otomobil üreticisi Ford, Avrupa'da satacağı tüm otomobillerin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını açıkladı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan ABD merkezli üretici Ford, 2025 yılına kadar elektrikli araçlara 22 milyar dolar, otonom araçlara da 7 milyar dolar olmak üzere 29 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

HEDEF 2030

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor Avrupa'da satacağı tüm otomobillerin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını açıkladı.

Ford'un Avrupa faaliyetlerinin başında bulunan Stuart Rowley basın toplantısında, "Bu, Avrupa'ya olan bağlılığımızı daha da güçlendiriyor." dedi.

Ford, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasını Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasına dönüştürmek için 30 ay içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak.

Ford, Avrupa'da üreteceği tamamen elektrikli ilk binek otomobilin 2023 yılından itibaren bu fabrikada imal edileceğini ve fabrikada ikinci bir modelin üretilmesini de değerlendirdiğini belirtti.

Ford, Volkswagen AG ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında Volkswagen'in MEB elektrikli otomobil platformunu bazı modelleri üretmek için kullanacak.

Rowley, Volskwagen'in MEB platformunu kullanarak üretilecek ilk otomobilin Köln'de üretilen model olacağını söyledi.

Ford ayrıca, 2024 yılına kadar tüm ticari otomobillerinin şarjlı hibrit veya tamamen elektrikli olacağını açıkladı