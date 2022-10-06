Avrupa'daki gaz sıkıntısı, otomotiv üretimini zora sokabilir

Uzmanlar, Avrupa'daki gaz sıkıntısının kıtadaki otomotiv üretimini ciddi şekilde etkileyebileceğini söylüyor.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine olan doğalgaz akışını kıstı.

Avrupa kıtasında kış mevsimine yönelik endişeler artarken, otomotiv sektörünün de ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

Avrupa'da otomobil üretimi, gaz kıtlığının bir sonucu olarak bu kış azalabilir ve bu durum, koronavirüs salgını ve küresel yarı iletken kıtlığının ardından otomotiv sektörünü bekleyen üçüncü büyük tehlike olabilir.

Üretim yüzde 15 düşebilir

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Avrupa'daki otomobil montaj ve parça fabrikalarında yaşanan gaz sıkıntısının, üretimi yüzde 15'e varan oranda azaltabileceğini söylüyor.

S&P, “Enerji kesintisi, Avrupa otomobil üretiminde fren yapabilir” başlıklı bir raporda, Avrupa Birliği'nin yıllık ortalama 450 milyar metreküp tüketimine karşılık, önümüzdeki ay 70 milyar metreküp doğal gaz açığı öngördü.

Raporda, Avrupa otomobil endüstrisinin tüketmesi gereken gaz miktarı nedeniyle, üretimin, muhtemelen 800 bin ila 900 bin adet küçülmesi gerekeceği öne sürüldü.

Otomobil üreticileri, üretimi başka fabrikalara kaydırıyor

Devam eden gaz kıtlığına yanıt olarak Volkswagen, geçen ay üretimini Almanya ve Orta Avrupa'daki tesislerinden Rus gazına bağımlı olmayan fabrikalara kaydırabileceğini söyledi.

Wolfsburg'da iki gazla çalışan elektrik santrali işleten ve Volkswagen'in bir yan kuruluşu olan Volkswagen Kraftwerk, doğalgaz sıkıntısı nedeniyle gaz tüketimini azaltmak zorunda kalacaklarını duyurdu.

Avrupa ve Birleşik Krallık'taki otomobil üretimi, son gaz kıtlığı döneminden önce zaten bir kriz içindeydi ve sorunlarla boğuşuyordu.

Pandemi öncesinde yıllık 14 milyona yakın otomobil üreten Avrupa Birliği, geçen yıl sadece 9.9 milyon adet üretim yapabildi. Bu da yüzde 29'luk bir düşüş olduğu anlamına geliyor.

İngiltere'de otomobil üretiminin bu yıl 870.bin adedi geçmeyeceğine ilişkin sektör tahminlerine dayanarak; 2022 yılı, İngiltere otomobil üretiminin bir milyon adedinin altına düştüğü üst üste üçüncü yıl olacak.

Fiyatlar artabilir

Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası Avrupa Birliği ile yaşanan gerilimde, Rusya'nın son kozunu kullanarak doğalgaz akışını kesmesiyle otomotiv endüstrisinin ciddi bir yara aldığı belirtilirken, araç fiyatlarındaki artışın sene sonuna doğru daha fazla hissedileceği ifade ediliyor.