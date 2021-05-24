Avrupa'daki otomobil satışları ilk 4 ayda yüzde 23 arttı

Avrupa otomobil pazarında toplam satışlar, ilk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik artış kaydetti.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçtikten sonra toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomotiv pazarı, yeni yılda ibreyi yukarı yöne çevirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, kıtadaki otomobil satışları 2021 Ocak-Nisan döneminde yüzde 23.1 arttı.

Yılın ilk dört ayında Avrupa'da satılan otomobil adedi 4 milyon 120 bin 443 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK DÜŞÜŞ VE BÜYÜME YAŞANAN ÜLKELER

Avrupa'da 2021 Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş ise sırasıyla yüzde 14.5 ile Romanya, yüzde 11.7 ile Hollanda, yüzde 7.3 ile Litvanya’da görüldü.

Ocak-Nisan döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 68.4 ile İtalya, yüzde 51 ile Fransa ve yüzde 41.2 ile Yunanistan oldu.

TÜRKİYE 6. SIRADA

Aynı dönemde Türkiye'deki otomobil satışları ise yüzde 68.7 oranında artmıştı. Ocak - nisan döneminde 204 bin 839 adet otomobilin satıldığı Türkiye pazarı, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.