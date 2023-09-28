Avrupa'daki otomobil satışlarına Çinli markalar damga vurdu Ağustos ayı boyunca Çinli üreticiler, Avrupa'da rakiplerine kıyasla daha fazla otomobil satmayı başardı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.

Satışlarda Çin üstünlüğü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre ağustos ayı boyunca Çinli üreticiler, Avrupalı rakiplerine kıyasla satışlarını ciddi şekilde artırdı.

Örneğin ülkemize giriş yapmaya hazırlanan BYD, ağustos ayının kazananlarından oldu. 2022'nin ağustos ayında sadece 186 adet satış gerçekleştirebilen üretici, bu sene bu rakamı 2.685 adede yükseltmeyi başardı.

BYD'nin Atto 3 modeli, 2 bin 559 adetlik satış rakamı ile Mercedes E-Serisi, BMW 5 Serisi ve 4 Serisi gibi modelleri geride bıraktı.

Bir diğer Çinli otomobil MG4 ise Avrupa'nın en çok satan 40 modeli arasına adını yazdırmayı başardı:

Geçtiğimiz yıla göre satışlarını neredeyse üçe katlayan üretici; Volvo, Suzuki ve Mini gibi markaları geride bıraktı.

Avrupa, Çinlilerden rahatsız

Avrupa Birliği, Çinli ucuz elektriklilerin gelecekte AB pazarına ciddi hasarlar vereceğine inanıyor.

Avrupa Komisyonu, kıtadaki Avrupalı otomobil üreticilerini korumak için Çinli elektrikli otomobil üreticilerine ek vergi uygulamayı düşünüyor.

Mart ayında Türkiye, Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek vergi limitini yüzde 40'a çıkarmıştı. Avrupa’da buna benzer bir karar alabilir.