Avrupa'daki otomobil pazarı, tedarik sorunları nedeniyle düşüş yaşarken, elektrikli otomobil pazarı büyümeyi sürdürdü.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları, her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da diğer Avrupa ülkelerinde artışta.

Tedarik krizlerinden etkilenen Avrupa otomobil pazarındaki daralma sürüyor. Mayıs 2022'de satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 13 düşüş yaşandı.

Elektrikli araç pazarı büyüdü

Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarı ise mayısta yüzde 3 oranında büyüme gösterdi. Mayıs ayında yaklaşık 183 bin yeni otomobilin kaydı yapıldı. Avrupa'daki otomobil satışlarının yüzde 11'i elektrikli oldu.

Model bazında baktığımızda, mayıs ayında şarj edilebilir hibrit ve yüzde 100 elektrikli otomobil pazarının lideri Fiat 500e oldu.. İşte mayısta en çok satan 10 elektrikli otomobil: