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- Avrupa'daki otomobil satışlarının yüzde 11'i elektrikli oldu
Avrupa'daki otomobil satışlarının yüzde 11'i elektrikli oldu
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 09:04
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.
Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları, her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da diğer Avrupa ülkelerinde artışta.
Tedarik krizlerinden etkilenen Avrupa otomobil pazarındaki daralma sürüyor. Mayıs 2022'de satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 13 düşüş yaşandı.
Elektrikli araç pazarı büyüdü
Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarı ise mayısta yüzde 3 oranında büyüme gösterdi. Mayıs ayında yaklaşık 183 bin yeni otomobilin kaydı yapıldı. Avrupa'daki otomobil satışlarının yüzde 11'i elektrikli oldu.
Model bazında baktığımızda, mayıs ayında şarj edilebilir hibrit ve yüzde 100 elektrikli otomobil pazarının lideri Fiat 500e oldu.. İşte mayısta en çok satan 10 elektrikli otomobil:
- Fiat 500e 6 bin 454 adet
- Ford Kuga PHEV 4 bin 668 adet
- Volkswagen ID.4 4 bin 652 adet
- Peugeot e-208 4 bin 619 adet
- Dacia Spring 3 bin 857 adet
- Skoda Enyaq 3 bin 842 adet
- Opel Corsa-e 3 bin 603 adet
- Renault Zoe 3 bin 565 adet
- Volkswagen ID.3 3 bin 488 adet
- Hyundai Kona EV 3 bin 226 adet