Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi: İşte BYD Seal U DM-i fiyatı

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan Çinli BYD, aynı zamanda Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.
Kasım ayında Türkiye pazarına Atto 3 tam elektrikli modeli ile giriş yapan Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, şimdi dikkatini hibrit Seal U modeline yöneltti.
İlk olarak Türkiye'de satışa çıktı
BYD, şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-i'yi, Avrupa'dan önce ilk olarak Türkiye'de satışa sundu.
Çin'in yalnızca elektrikli ve hibrit motorlu araçlar üreten büyük otomobil üreticisi BYD, yeni SUV modeli BYD SEAL U'yu Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemişti.
BYD SEAL U DM-i neler sunuyor
Dört silindirli 72 kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla kombine eden Seal U DM-i, DC şarj özelliğine sahip.
18.3 kWsa kapasitesiyle birlikte WLTP ölçümlerine göre o elektrikli motoru ile 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunan aracın kombine olarak menzili ise 1.080 kilometre olarak açıklandı.
DC hızlı şarjı kullanarak otomobilin bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaştırmak 35 dakika sürüyor.
Otomobil; LED ön farlar ve LED fren lambaları, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ön cama yansıtılan renkli bilgi ekranı (head-up display), 15,6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece panoramik görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özelliklerle birlikte satışa sunuluyor.
BYD SEAL U DM-i Türkiye fiyatı
BYD Seal U DM-i, lansmana özel 2 milyon 90 bin TL’lik fiyatıyla bayilerinde yerini aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış