Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili yeni Renault Zoe Türkiye'ye geldi

Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili yeni Renault Zoe Türkiye'ye geldi

Ocak-kasım döneminde 84 binden fazla adetle Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil olan Renault Zoe, yenilenen yüzüyle ülkemizde satışa çıktı. İşte Renault Zoe fiyatı ve özellikleri.

Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artmaya devam ederken, Renault özellikle Zoe modeliyle Avrupa'da büyük başarılara ulaştı.

Ocak-kasım döneminde 84 binden fazla satarak Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili olan Renault Zoe, yenilenen yüzüyle ülkemize de giriş yaptı.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Grubu'nun elektrikli araç alanında öncü konumunu sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç pazarında referans noktası olan Zoe, ocak-kasım döneminde 84 binden fazla adetle Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduruyor. Ülkemizde de elektrikli otomobil dendiğinde akıllara ilk gelen modellerden olan Zoe'nin yeni neslini Türk tüketicisiyle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

DAHA ÜSTÜN ÖZELLİKLER

Üçüncü nesil Zoe, daha modern ve çekici yeni yüz, artan menzil, sürüş güvenliği ve konforunu artıran teknolojiler, rakipsiz şarj çeşitliliği, birinci sınıf enerji verimliliği, kalite ve geri dönüşüm odaklı iç tasarım gibi özellikleriyle çıtayı daha da ileriye taşıyor.

Yeni Zoe gibi tüketicinin bir otomobilden beklediği her şeyi sunan elektrikli otomobillerin giderek büyüyen pazarda gücümüze güç katacağını umuyoruz."





EN HIZLI ŞARJ OLAN ARAÇ

Verilen bilgiye göre, her bir alternatif akım terminalinden 22 kW'a kadar güç beslemesi alabilen Zoe, ilk neslinin lansmanından bu yana halka açık alanlardaki şarj noktalarında en hızlı şarj edilen elektrikli araç olma özelliği taşıyor.

Yeni Zoe, boğaz mavisinin de aralarında bulunduğu 6 farklı renk seçeneğini kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

RENAULT ZOE FİYAT

Yeni Renault Zoe, daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği ile birlikte, aralık ayına özel 349 bin 900 TL'lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.