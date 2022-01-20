Avrupa'nın en çok satan otomobil markası Volkswagen oldu

Avrupa'nın en çok satan otomobil markası Volkswagen oldu

2021'de Avrupa genelinde yaklaşık 9,7 milyon otomobil satılırken, Volkswagen önemli bir farkla rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Avrupa Birliği ülkelerinde yeni otomobil tescil sayısı; 2021'de 2020’ye kıyasla yüzde 2,4 gerileyerek 9 milyon 700 bin 192 seviyesine düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında 2021'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 2 milyon 622 bin 132, Fransa'da 1 milyon 659 bin 3, İtalya'da 1 milyon 457 bin 952 ve İspanya'da 859 bin 477 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

EN ÇOK SATAN MARKA VOLKSWAGEN

Volkswagen, geçen yıl Avrupa'nın en popüler otomobil markası oldu ve Toyota ve Peugeot dahil tüm rakiplerini geride bıraktı.

Alman otomobil devi, 2021 yılının 12 ayı boyunca yeni araçlarından 1.08 milyon adet sattı. Pazarda ikinci sırada yer alan Peugeot aynı dönemde 649 bin 514 araç satarken, Avrupa otomobil pazarının üçüncü sırasında yer alan Japon Toyota ise 615 bin 142 yeni araç satışına ulaştı.



