Avrupa’nın en çok satan pick-up modeli olan Ford Ranger yenileniyor "Yılın En İyi 4x4 ve Pick-up Modeli" seçilen Ford Ranger yenileniyor. İşte yeni araç hakkında öne çıkan bilgiler.

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'Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili' (WWCOTY-The Women's World Car of the Year) ödüllerinde 'En İyi 4x4 ve pick-up modeli' seçilen Ford Ranger, yenilenerek yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Pickup segmentinin önde gelen araçlarından yeni Ford Ranger, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.

Ford Ranger neler sunuyor

Avrupa’nın en çok satan pick-up modeli olan Ford Ranger, en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındıran 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneği 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüzde 24’e varan yakıt verimliliği sunuyor.

Böylece değişen koşullara ve arazi şartlarına sorunsuz şekilde uyum sağlıyor. Özellikle şehir içi trafikte fark yaratan Otomatik Start/Stop Sistemi ile yakıt tüketimini yüzde 10'a kadar azaltılabiliyor.

Şerit Takip Sistemi, Yaya Algılama Özelliğine Sahip Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Hız Sınırlandırma ve Park Sensörleri gibi gelişmiş sistemler daha güvenli sürüş deneyimi sağlarken, Yokuş Kalkış Destek Sistemi ve Eğim İniş Kontrol Sistemi ise kontrolün daima sürücüde olmasına yardımcı oluyor.

Ford Ranger ilk kez Ford’un Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle donatılırken, SYNC IV 10 inç veya sınıfının en iyisi 12 inç dokunmatik ekran sunuyor.

Sistem araç içindeki konforu eğlence ve iletişimle destekleyerek yolculukları keyfe dönüştürüyor. Ford Ranger’ın yüksek teknoloji ürünü dijital iç mekânı, gelişmiş yük alanı, yük alanı yönetim sistemi gibi özellikler ve teknolojiler, 5 binden fazla görüşmenin ve düzinelerce müşteri atölyesinin sonucunda geliştirildi.