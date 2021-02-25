Avrupa’nın en çok satan ticari aracı Fiat Ducato oldu

Avrupa’nın en çok satan ticari aracı Fiat Ducato oldu

Fiat Ducato, 150 bin adetlik satış performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak Avrupa'nın en çok satan ticari aracı olmayı başardı.

Dataforce’un yaptığı araştırmaya göre, 1981 yılında tanıtılan ve geçen yıl tarihi bir kilometre taşına ulaşan Fiat Ducato, 2020 yılında tüm segmentler içerisinde Avrupa pazarının en çok satan ticari aracı oldu.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Ducato 150 bin adetlik satış performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar payını ise yüzde 3 artırdı.

1981'DE ÜRETİM BAŞLADI

Farklı gövde tipleri ve şasisiyle Fiat Ducato, Avrupa’da başta karavan olmak üzere özel amaçlı araçlar için her zaman öncelikli tercih oldu. Ducato’nun üretimi 1981 yılında Val di Sangro’da bulunan Sevel’deki üretim hattında (Società Europea Veicoli Leggeri-Avrupa Hafif Araçlar Topluluğu) başlamıştı.





Ducato, Türkiye'de van, kamyonet ve minibüs modelleri ile satışa sunuluyor. Fiat Professional ailesinin güçlü üyesi, Euro6d’ye uygun 140 HP ve 160 HP güçlerindeki iki çevreci motor seçeneği ve manuel şanzımanın yanı sıra tork konvertörlü 9 ileri otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.

Fiat Ducato Minibüs 16+1 personel taşıma, okul servisleri ise Delux ve Technolux donanım seviyeleri seçenekleriyle, yine servislere yönelik 19+1 ve 20+1 seçenekleri ise City donanımı ile tercih edilebiliyor.