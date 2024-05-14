Avrupa'nın en güvenilir otomobil markaları belli oldu Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü, Avrupa'nın en güvenilir otomobil markalarını duyurdu.

ensonhaber.com

Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü (OCU), dokuz Avrupa ülkesinde 29 bin 873 sürücüyle yaptığı bir anketin ardından, en güvenilir ve en az güvenilir markaları gösteren bir pazar analiz tablosu yayınladı.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi Asyalı şirketler, sıralamanın en üst sıralarında yer alıyor. Lexus (98 puan), Suzuki (93), Subaru (93) ve Toyota (91) en iyi performansı gösterdi.

Cupra, Avrupa'da en iyi üretici olarak beşinci sırada yer aldı ve 91 puan aldı. Ardından Asya'ya dönüyoruz ve Kia, Smart, Honda, Mitsubishi ve Nissan 89 puanla ilk on sırayı tamamladı.

Smart, Mercedes-Benz ve Geely tarafından kısmen Avrupalı bir marka olarak kabul edilirse, ilk on içinde iki Avrupalı üretici yer alıyor.

En çok arıza yapan markalar

En çok arıza yapan markaların başında Land Rover (64) yer alırken, onu Opel (76), Peugeot (80), Citroën (80), Volkswagen (80), Ford (80), Lancia (80) ve Renault (82) takip ediyor.

En güvenilir markalar ve aldıkları puanlar şu şekilde: