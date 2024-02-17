Avrupa'ya Çin baskısı: Stellantis ve Renault, maliyetleri azaltacak Çinli elektrikli otomobillerin Avrupa piyasasına hızlı girişi, pek çok büyük üreticinin maliyetleri düşürmesine neden oldu. Stellantis ve Renault, Çinli ucuz otomobillerle rekabet edebilmek için daha ucuz araçlar üzerinde çalışıyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi hızla devam ediyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.

Çinli araçlar daha ucuz

Çin, ölçek ekonomisi ve ham maddeye yakınlık avantajlarıyla çok daha ucuza elektrikli araçlar geliştirebiliyor.

Bu durumdan rahatsız olan Avrupalı üreticiler, daha ucuz otomobiller üretmek için düğmeye bastı.

Sektör yetkilileri, Çinli üreticilerle rekabet edebilmenin tek yolunun uygun fiyatlı araçlar olduğunu söylüyor.

Renault ve Stellantis'ten maliyet düşürme planları

Stellantis ve Renault, rekabete girebilmek için elektrikli otomobillerinin maliyetlerini azaltmayı deneyecek.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilere konuşan Stellantis CEO'su Carlos Tavares, 2024 yılının oldukça zorlu geçeceği uyarısında bulundu.

Maliyetleri hızlı bir şekilde düşürerek, elektrikli otomobilleri içten yanmalılar kadar ucuza satabilmek için çalıştıklarını söyleyen Tavares, Çinlilerin bunu çok iyi yaptığını söyledi.

Son dönemde elektrikli otomobil dünyasında ciddi atılımlar yapan Renault da, ucuz modellerine rağmen, maliyet kısmak için kollarını sıvayacak.

Renault CEO'su Luca de Meo, daha küçük ve ucuz otomobiller üretmeleri gerektiğini vurguladı.

Stellantis, e-C3 modeliyle şu anda Çinli rakiplerine doğrudan meydan okuyarak pazarda yer almayı hedefliyor.

Avrupa'da 23 bin 300 euro gibi bir fiyatla satışa sunulan bu model, Uzak Doğulu rakipleriyle rekabet edebilecek seviyede bir fiyat sunuyor.

Öte yandan, Renault, küçük modellere odaklanarak Twingo ve Renault 5 EV gibi modellerle rekabete katılmayı planlıyor.