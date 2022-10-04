Avustralyalı şirket H2X, hidrojen yakıtlı aracını tanıttı

Hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç teknolojilerine odaklanan Avustralyalı şirket H2X, Warrego isimli aracını görücüye çıkardı.

Son zamanlarda birçok şirket, karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, hidrojen yakıtlı araçlar için Alman üretici BMW ile geçtiğimiz aylarda ortak olmuştu.

Şİmdi de hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) teknolojilerine odaklanan Avustralyalı şirket H2X, Warrego isimli aracını tanıttı.

Uzun süredir geliştirme aşamasında olan Warrego, önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulmaya hazır hale gelecek.





Warrego neler sunuyor

Warrego adı verilen hidrojen yakıt ücreli araç, bir önceki nesil Ford Ranger'ı temel alıyor. Söz konusu araçta 60 kW yakıt hücresi ve 260 kW (348 hp) elektrik motoru bulunuyor.

Öte yandan H2X, 2025 itibarıyla aynı sistemi daha optimize bir şekilde kullanan başka ticari araçlar da üretmeyi planlıyor. Warrego'nun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, şu anda bu teknolojinin önündeki en büyük iki engel olarak dikkat çekiyor.

