Ay'a başarıyla inen Japonya'nın "SLIM" aracının bataryası tükendi Ay'a başarılı iniş yapan Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait "SLIM" aracının bataryasının birkaç saatte bittiği ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Japonya'ya ait SLIM aracını taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

Birkaç gün önce uzay aracıyla Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren Japonya; Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra bu başarıya ulaşan beşinci ülke oldu.

Aracın bataryası bitti

Ay'a başarılı iniş yapan Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait "SLIM" aracının bataryasının birkaç saatte bittiği bildirildi.

SLIM aracının 20 Ocak'ta yerel saatle 00.20'de Ay'a başarılı şekilde iniş yaptığı, ancak 2 saat 40 dakika sonra bataryasının tükendiği aktarıldı.

Araçtaki yerleşik güneş panellerinin, güneş yönüne doğru bakmadığı için enerji üretemediği ve böylelikle bataryasının şarj edilemediği bildirildi.

Diğer fonksiyonları çalışan aracın, Güneş ışınlarının, Ay'ın batı yönüne yansımasıyla şarj edilerek yeniden başlatılabileceği belirtildi.