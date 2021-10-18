Batarya krizine önlem: Stellantis ve LG anlaştı

Stellantis ve LG, Kuzey Amerika'da pil hücreleri ve modülleri üretmek için el sıkıştı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

FCA ve PCA gruplarının birleşmesinden doğan ve dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, şu sıralar küresel çip kriziyle boğuşuyor.

BATARYALAR İÇİN LG İLE ANLAŞTI

Stellantis, LG Energy Solution (LGES) ile Kuzey Amerika için pil hücreleri ve modülleri üretmek amacıyla ön anlaşma yaptı.

Stellantis ve LG ortak girişiminin, yıllık 40 gigawatt saat (GWh) kapasiteli yeni bir tesiste pil hücreleri ve modüller üreteceği bilgisi paylaşılsa da anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı.

GELECEK YIL TEMELLER ATILIYOR

Anlaşma kapsamında kurulacak tesisin temelleri, 2022'nin ikinci çeyreğinde atılacak. Fabrika, 2024'ün ilk çeyreğinde üretime başlayacak. Fabrikanın nerede kurulacağı ise daha sonra açıklanacak.

Stellantis, 2025 yılına kadar 130 GWh'den fazla ve 2030 yılına kadar 260 GWh'den fazla küresel pil kapasitesini güvence altına almak istediğini söyledi.

Anlaşma kapsamında üretilen piller, Stellantis'in hibrit ve tamamen elektrikli araçlarında kullanılmak için ABD, Kanada ve Meksika montaj tesislerine tedarik sağlayacak.

AVRUPA'DA 3 TESİS KURACAK

Şirket ayrıca, en az biri Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere Avrupa'da üç, Kuzey Amerika'da iki pil tesisi kuracağını açıkladı.

Peugeot, Fiat, Opel ve Jeep gibi dev markaları içeren Stellantis, bu yılın başlarında araç yelpazesini elektrikli hale getirmek için 2025 yılına kadar 30 milyar eurodan fazla yatırım yapacağını duyurmuştu.