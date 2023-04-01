Batarya sorunu vardı: Ford, F-150 Lightning üretimine yeniden başladı Ford, şubat ayında üretimini durdurduğu elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in üretimine kaldığı yerden yeniden başlarken, aracın fiyatına da zam yaptı.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, tamamen elektrikli pick-up F-150 Lightning bataryasının kalite denetimlerini geçemediğini duyurmuştu.

Denetim sırasında bataryada bazı sorunlar tespit edildiğini açıklayan şirket, F-150 Lightning üretimini ve sevkiyatını şubat ayında durdurdu.

Ford F-150 Lightning'in bataryaları, Güney Koreli tedarikçi SK On tarafından üretiliyor. Söz konusu şirket, şimdiye kadar herhangi bir üretim sorunuyla karşımıza çıkmamıştı.

Ford, Tesla'nın ardından ABD'deki en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda.

Üretim zamlı başladı

Ford, şubat ayında üretimini durdurduğu elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in üretimine kaldığı yerden yeniden başlarken, aracın fiyatına da zam yaptı.

ABD'de artık 60 bin dolara yakın bir fiyattan satışa sunulacak otomobil, geçen seneye göre yüzde 50 zamlanmış oldu.

Fiyat artışlarında, lityum, kobalt ve nikel gibi hammaddelerin hızlı artan fiyatları ve F-150 Lightning için bekleneni üzerinde talep gelmesinin etkili olduğu belirtiliyor.