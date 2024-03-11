Bataryası artık daha büyük: 2024 Ford E-Transit tanıtıldı Daha büyük bir batarya paketi ile güncellenen yeni nesil Ford E-Transit görücüye çıktı. Aracın öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Türkiye'de üretilen ve dünya çapında sınıfının en çok satan modellerinden biri olan Ford Transit, geçtiğimiz yıl elektrikli versiyonuna kavuşmuştu.

ABD merkezli şirket, şimdi de aracını güncelleyerek yeni özellikler ekledi. Peki yeni Ford E-Transit'te hangi özellikler var?

Yeni Ford E-Transit neler sunuyor

Ford, E-Transit'i daha büyük bir 89kWh batarya paketi ile güncelledi. Yeni E-Transit, artık yüzde 30 daha fazla menzil ile daha hızlı DC ve AC şarj sunuyor.

Daha önceki Ford E-Transit, 67 kWh batarya kapasitesinde sahipti. Ülkemizde de satılan 67 kWh batarya kapasiteli mevcut modelin 315 km WLTP menzili sunduğunu belirtelim. Yeni modelin WLTP menzilinin 400 km'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Yeni E-Transit fiyatı

2024 model Ford E-Transit, ABD'de önceki modelden 1.100 dolar daha yüksek bir fiyatla satışa çıkıyor. Aracın fiyatı 51 bin 95 dolar olarak açıklandı.