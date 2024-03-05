Bataryası artık daha büyük: Yenilenen Hyundai IONIQ 5 tanıtıldı Hyundai, sevilen elektrikli otomobili IONIQ 5'i güncelledi. Artık daha büyük bir batarya seçeneği sunan otomobil, bu yıl içinde satışa çıkacak.

ensonhaber.com

Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Hyundai, Ioniq 5 modelini geçtiğimiz yıl satışa sunmuştu.

Güney Koreli otomobil üreticisi, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model IONIQ 5 modelini tanıttı.

Tasarım açısından çok fazla değişikliğe uğramayan otomobil, bazı yeni özelliklerle karşımıza çıktı.

Yeni Hyundai IONIQ 5 neler sunuyor

Hyundai IONIQ 5'in tam dijital gösterge ekranı ile aynı panel içerisindeki bilgi-eğlence ekranı değişmedi. Ancak direksiyon simidine 4 LED içeren bir aydınlatma eklendi.

Yeni eklenen özellikle otomobil; artık kablosuz uzaktan güncelleme desteğine de sahip.

2025 model Hyundai IONIQ 5'teki en önemli değişiklik, daha büyük bataryalar olarak dikkat çekiyor.

Hyundai IONIQ 5 satın almak isteyenler, 58 kWh ve 77,4 kWh'lık seçeneklere ek olarak 84 kWh'lık batarya seçeneğini de tercih edebilecek.

En büyük batarya paketi, aracın 500 kilometre civarında menzil sunmasını sağlayacak.

Yeni IONIQ 5, bu ay itibarıyla Güney Kore'de satışa sunulacak. Hyundai, otomobili yıl içinde kademeli olarak diğer ülkelerde de satışa çıkaracak.

Fiyatı henüz belli olmadı

Yenilenen Hyundai IONIQ 5'in fiyatı henüz belli değil. Ancak mevcut model, ülkemizde 2 milyon 475 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.