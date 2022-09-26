Bataryası biten Tesla Model S, sahibini kızdırdı

Tesla'nın verdiği süre dolmadan bataryası tamamen biten bir Tesla Model S sürücüsü, değişim için yüksek talep istenince markayı eleştirdi.

Günümüzde elektrikli otomobiller oldukça popüler hale gelse de bataryalar hala büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.

Mario Zelaya adlı bir Tesla Model S kullanıcısı, otomobilin bataryasının tamamen öldüğünü ve şarj bile olmadığını söylüyor.

2013 yılında 102 bin dolara satın alınan Tesla Model S için istenen batarya değişim ücreti ise 21 bin dolar olunca, Zelaya otomobilini satmaya karar verdi.

Hatalı üretim bataryayı bitiriyor

Öte yandan Zelaya, Model S aracını ülkesinin düzenleyici kurumu Transport Canada'ya götürdüğünü, ancak hatalı üretim nedeniyle bataryanın bittiğini öğrendiğini söyledi.

Transport Canada'ya göre, üretim sırasında aracın klima ünitesindeki tahliye hortumu batarya yuvasının üzerine yerleştirildi ve sürekli olarak batarya ünitesine su sızarak bataryanın paslanmasına neden oldu.

Talihsiz sürücü, hem hatalı üretimden, hemde yüksek batarya değişim ücretlerinden Tesla'ya ateş püskürdü.

Bununla birlikte Tesla CEO’su Elon Musk'a göre bataryalar yaklaşık 480 bin km ila 800 bin km ömre sahip.

Bataryaların tamamen değiştirilmeleri gerekmeden 21 ila 25 yıl çalışacak şekilde tasarlandığı da belirtiliyor.

Ancak Mario Zelaya adlı Tesla Model S kullanıcısı, aracının sadece 125 bin km'de olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili Tesla'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.