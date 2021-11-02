Bataryası değiştirilebilen elektrikli araç: Silence S04

Silence S04, küçük boyutları, elektrik motoru ve değiştirilebilir bataryası ile kalabalık şehirlerdeki ulaşım problemini çözmek için geliştirildi.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler. Ancak piyasada bulunan birkaç küçük araca da ilgi oldukça büyük. Bu araçlardan biri de bir İspanyol ürünü olan Silence S04.

Silence S04, elektrikli ve küçük olmasının yanı sıra değiştirilebilir bataryası ile şehir içi ulaşım için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Aracın uzunluğu 2.33 metre, genişliğiyse 1.56 metre olarak açıklandı. İçeride iki koltuk ve 310 litrelik bagaj mevcut. S04'te elektrikli camlar, klima ve ABS gibi özellikler de var.

TEKNİK DETAYLAR

Silence S04'ün güç ve batarya olarak iki farklı versiyonu mevcut. Bunlardan ilki, 8 hp elektrik motoru, 5.6 kWsa bataryası ve 45 km/s azami hızıyla L6e hafif dört tekerlekli motorlu araç sınıfına giriyor. İspanya'da 15 yaş üstü kişiler bu versiyonu moped lisansıyla kullanabiliyor.

Silence S04'ün ikinci versiyonuysa L7e ağır dört tekerlekli motorlu araç olarak sınıflandırılıyor.

Bu versiyonda 90 km/s azami hıza imkan veren 19 hp elektrik motoru mevcut. 11.2 kWsa'lik batarya paketi bu versiyon için yaklaşık 150 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

Her iki versiyonda da şarjı azalan bataryaları Silence'ın batarya değişim istasyonlarında yenisiyle değiştirmek mümkün. Bunun için aylık 20 euro abonelik ücreti ödemek gerekiyor.

SATIŞ FİYATI

2022'nin ortalarında satışa sunulması beklenen Silence S04'ün başlangıç fiyatı 7 bin 500 euro olarak belirlendi.