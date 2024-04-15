Batılı markalar çekilmişti: Rusya'da en çok satan 10 markadan 9'u Çinli Çinli otomotiv devleri, Rusya'daki satışlarını artırmaya devam ediyor. Son verilere göre, ülkede satılan her 10 markadan 9'u Çin'e ait.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinden aylar geçti ve dünyanın birçok büyük şirketi, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlara dünyada otomobil devleri de katıldı.

Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durdurma kararı almıştı.

Pazar Çinli markalara kaldı

Rusya'dan çekilen Batılı otomotiv üreticilerinin ardından meydan Çinli firmalara kaldı.

Mart satışları, Rusya otomotiv pazarında Çinli markaların baskın olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

En çok satan 10 markadan 9'u Çinli

Mart ayı verilerine göre, Rusya'da en çok satan 10 markanın 9'unu Çinliler oluşturuyor. Bu kapsamda, sadece ilk sıradaki Lada Rusya'ya ait. İşte Rusya'da martta en çok satış yapan markalar:

Lada - 39 bin 908

Haval - 16 bin 045

Geely - 15 bin 004

Chery - 13 bin 159

Changan - 9 bin 330

Exeed - 4 bin 664

Omoda - 4 bin 632

Li Auto - 3 bin 617

Geely Belgee - 2 bin 732

Jetour - 2 bin 616