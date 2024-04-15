Batılı markalar çekilmişti: Rusya'da en çok satan 10 markadan 9'u Çinli

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinden aylar geçti ve dünyanın birçok büyük şirketi, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlara dünyada otomobil devleri de katıldı.
Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durdurma kararı almıştı.
Pazar Çinli markalara kaldı
Rusya'dan çekilen Batılı otomotiv üreticilerinin ardından meydan Çinli firmalara kaldı.
Mart satışları, Rusya otomotiv pazarında Çinli markaların baskın olduğunu net bir şekilde gösteriyor.
En çok satan 10 markadan 9'u Çinli
Mart ayı verilerine göre, Rusya'da en çok satan 10 markanın 9'unu Çinliler oluşturuyor. Bu kapsamda, sadece ilk sıradaki Lada Rusya'ya ait. İşte Rusya'da martta en çok satış yapan markalar:
Lada - 39 bin 908
Haval - 16 bin 045
Geely - 15 bin 004
Chery - 13 bin 159
Changan - 9 bin 330
Exeed - 4 bin 664
Omoda - 4 bin 632
Li Auto - 3 bin 617
Geely Belgee - 2 bin 732
Jetour - 2 bin 616
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