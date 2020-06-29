Bayiler sıfır araç taleplerine yetişemiyor

Sıfır araçlara olan talebin bir hayli artması nedeniyle otomobil bayileri, stoklarında yeterli araç olmadığı için talebi karşılamakta zorlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı.

Ancak hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ve açıklanan düşük faizli kredi paketi, sıfır otomobil taleplerinde adeta doping etkisi yarattı.

BAYİLER TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANDI

Kredi paketi Türkiye'de üretilen otomobiller için geçerli olsa da müşteriler yerli ithal ayrımı yapmadı, bayilere koştu. Ancak birçok vatandaş eli boş döndü. Çünkü bayiler stoklarında yeterli araç olmadığı için talebi karşılamakta zorlandı.

HAZİRANDA TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Geçtiğimiz aylarda otomobil satışları koronavirüsün de etkisiyle bir hayli düşmüştü. Ancak yeni normal döneme geçiş, düşük faizler ve diğer bazı teşviklerle birlikte otomobil pazarı tekrardan canlanmaya başladı.

Özellikle haziran ayında talebin bir hayli arttığı görülüyor. Biraz sosyal mesafe kuralının da etkisiyle bayiler önünde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor.

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarının 60-65 bin adet civarında satışla sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

YÜZDE 40'LIK ARTIŞ OLACAK

Bu da 42 bin adet araç satılan Haziran 2019'a göre yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor.

Sektör yetkilileri, yeteri kadar aracın bulunması halinde pazarın 90 bini bile zorlayabilecek talebe sahip olduğunu belirtiyor..