Bayilerde araç bulamayanlar ikinci ele yöneldi

Matrah düzenlemesiyle birlikte ikinci el araç piyasasındaki durgunluk, yerini hareketliliğe bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÖTV matrahları nasıl değişti

Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Sıfır araç bulamayanlar ikinci el pazarlarına koştu

Sıfır otomobil alma umuduyla bayilere gidenler, araç olmadığını öğrenince ikinci el otomobillere yöneldi.

Matrah düzenlemesiyle kısa bir süre durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasası yeniden hareketlendi.

DHA'nın haberine göre, oto galeri sahibi Reşat Melekoğlu, matrah düzenlenmesini kapsayan otomobillerin piyasada olmadığını belirterek, "Ufak motorlara gelen bir vergi düzenlemesi, aslında bir ÖTV indirimi değil. Matrah arttırımı 1000 motorlara gelen indirim.

İndirim geldi ama, ekstra zam da geldi. Olmayan arabanın indiriminden bahsediyoruz. Bugün bayiye gittiğiniz zaman araba bulabiliyor musunuz?

"Yıl başında zam gelecek"

Eskiden nasıldı? Kasım-aralık ayları gelince bayiler indirim var diye bağırıyordu. Bugün bir bayiye gidiyorsunuz araç yok. Yıl başından sonra araçlara bayağı bir zam gelecek. İkinci elde fiyatlar dolayısıyla yukarı doğru çıktı." diye konuştu.

Oto galeri sahibi Taştan Işık ise, ikinci el otomobil fiyatlarının arttığını ifade ederek, "Bir talep oldu ama, şu an bayilerde yeni araç yok. Müşteri gittiğinde geri dönüyor. Zam olacağı söyleniyor ama, fiyatlar yerinde durmuyor. Olmayan ürün için artış olur." dedi.

Bayiden eli boş dönen Şenol Durmaz, "İnternetten duyup geldik. Fiyatlar yansıdı mı diye pazara geldik. Şu an indirim gözükmüyor. Aracımızı sattık, yeni araç almak artık çok zor." diye konuştu.