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    Bayram nedeniyle araçların yüzde 90'ı kiralandı

    Bayram için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, piyasadaki araçların yüzde 90'lık bölümünü kiraladı. Bu da yaklaşık 30 bin araca denk geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 08:31
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    Bayram nedeniyle araçların yüzde 90'ı kiralandı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koroanvirüs nedeniyle vatandaşlar eskisi kadar toplu taşımayı tercih etmiyor. Bu nedenle otomobil pazarına olan ilgi her geçen gün artıyor.

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yolculuk hazırlıkları da hızlandı. Ancak her yıl bayramlarda neredeyse 10 milyon yolcu taşıma sayısına ulaşan otobüs firmaları bu yıl umduğunu bulamadı.

    Pandemi nedeniyle uçak ya da otobüs yerine araç kiralamayı tercih eden vatandaşlar, araç kiralama sektörüne çifte bayram yaşattı.

    Talepteki gerileme nedeniyle otobüsçüler sefer sayılarını düşürürken, araç kiralamada ise talep patlaması yaşanıyor.

    ARAÇLARIN YÜZDE 90'I KİRALANDI

    Piyasada kiralık araç parkurunun 260 bine yakın olduğunu anlatan sektör oyuncuları, bunun 30 bininin bireysel kiralama için kullanıldığını ve yaklaşık yüzde 90'ının kiralandığını söylüyor.

    otomobil

    OTOBÜS SEFERLERİ YÜZDE 50 AZALDI

    Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bu yıl otobüslere talebin düştüğünü belirterek, "Geçen yıl bayramda İstanbul otogarında 2 bin 500 otobüs çıkarken bu yıl 1.200 otobüs çıkış yapacak. Sefer sayısı yüzde 50 düştü. Doluluk oranları da yüzde 60'larda. Ek sefer olmayacak." dedi.

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