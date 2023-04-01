Bayram öncesi ikinci elde fiyatlar yükseldi Bayram öncesi vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Buna bağlı olarak fiyatlarda da geçen aya göre yükseliş görüldü.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Şubat 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar yükseldi.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi ve 126 bin 43 adet oldu.

Son günlerde ise ikinci el otomobil piyasasında bahar hareketliliği başladı. Ramazan ayıyla birlikte artan hareketliliğin piyasalara olumlu yansıması bekleniyor.

Fiyatlar yükseldi

Vatandaşlar bayram öncesi araçlara talebi artırdı. Buna bağlı olarak fiyatlarda geçen aya göre yükseldi. Oto galericiler bayram sonrası hareketliliğin biraz da olsa azalacağını düşünüyor.

Togg araç kıtlığına çare olacak

Öte yandan galericiler, yerli ve milli otomobil Togg’un ikinci el araç piyasasına hemen etki etmeyeceğini söyledi.

Şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla elektrikli araçlara ilginin daha çok artacağını söyleyen galericiler, Togg’un ilerleyen dönemde Türkiye ekonomisine ve otomobil kıtlığına su serpeceğini belirtti.

Galerici Gökhan Ardeşen, ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin arttığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: