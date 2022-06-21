Bayram öncesi oto ekspertiz uyarısı

Bayram öncesi vatandaşların araç satın alırken mağduriyet yaşamaması için, oto ekspertiz uzmanı uyarılarda bulundu.

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Oto ekspertiz uzmanı Mübin Keleş, araç almayı planlayan kişilere uyarılarda bulundu.

İHA'da yer alan habere göre, vatandaşların alacakları araçları mutlaka oto ekspertize götürmeleri gerektiğini söyleyen Keleş, "Bir araç, ilk bakışta vatandaşın içine siniyorsa, piyasadaki artışı da düşünürsek çok fazla düşünmeden alsınlar.

Bu öneride bulunabilirim. Fakat mutlaka araçlarını ekspertize götürmeleri gerekiyor. Çünkü sıfır araçlarda bile bazen ezik, çürük, boyalı parçalarla karşılaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşların oto ekspertiz fiyatlarını pahalı bulduğunu kaydeden Keleş, "Ekspertiz fiyatları çok olumlu gelmeyebiliyor. Bir araç alırken, ’Neden buraya bir daha harcama yapıyoruz?’ gibi düşünebiliyorlar. Harcamış olduğunuz küçük fakat size yüksek gelen bu rakamlar, sizi ciddi bir problemden korumuş oluyor." diye konuştu.

"Bilgiler gizleniyor"

Bir sanayi ustasının bile araç aldığında mutlaka ekspertize gitmesi gerektiğini belirten Keleş, "Çünkü ne yazık ki sürekli artan fiyatlar dolayısıyla artık bilgiler biraz daha saptırılıyor, biraz daha gizleniyor.

Bazı insanlar biraz daha seri araç satış sirkülasyonu içerisine girmek istiyor. Bu yüzden ne olduğunu bilmek, ne aldığınızı bilmek önemli. Sektör veya kişi fark etmeksizin mutlaka ekspertiz yaptırılmalı." diye konuştu.