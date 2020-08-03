Bayramda araç kiralamada talep patlaması yaşandı

Kurban Bayramı dolayısıyla uzun yola çıkacakların tercihi, pandemi nedeniyle uçak veya otobüsler yerine araç kiralama sektörü oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar, eskisi kadar toplu taşımayı tercih etmiyor. Bu nedenle otomobil pazarına olan ilgi her geçen gün artıyor.

Ancak her yıl bayramlarda neredeyse 10 milyon yolcu taşıma sayısına ulaşan otobüs firmaları, bu yıl umduğunu bulamadı.

Pandemi nedeniyle uçak ya da otobüs yerine araç kiralamayı tercih eden vatandaşlar, araç kiralama sektörüne çifte bayram yaşattı.

Talepteki gerileme nedeniyle otobüsçüler sefer sayılarını düşürürken, araç kiralamada ise talep patlaması yaşanıyor.

"DOLULUK BEKLENENİN ÜZERİNDE"

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici; "Bayramlar, yaz dönemi, yılbaşı gibi süreçler araç kiralama sektöründe yüksek sezon diye tabir ettiğimiz dönemlerdir. Pandemi sebebiyle önceki seneler kadar olmasa da beklenenin üzerinde bir doluluk var.

Araç bulunurluğundaki zorluk ise araç kiralama sektörünün araç yatırımlarını pandemiden ötürü büyük ölçüde erkenden kontrol altına almış olmasından kaynaklanıyor." dedi.

İnan, "Bayram döneminde, Türkiye çapında yüzde 88 civarında doluluk öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"FİYATLARDA ARTIŞ VAR"

Kiralama fiyatlarında eflasyon seviyesinde bir artış olduğunu belirten İnan, "Arz talep dengesiyle ve alınan ilave önlemlerin de etkisiyle fiyatlarda artış var. Geçen yılki bayram dönemine göre enflasyon seviyesinde fiyat artışı bulunuyor." dedi.

OTOBÜS SEFERLERİ YÜZDE 50 AZALDI

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bu yıl otobüslere talebin düştüğünü belirterek, "Geçen yıl bayramda İstanbul otogarında 2 bin 500 otobüs çıkarken bu yıl 1.200 otobüs çıkış yapacak. Sefer sayısı yüzde 50 düştü. Doluluk oranları da yüzde 60'larda. Ek sefer olmayacak." demişti.