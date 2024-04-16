Bayramda elektrikli araç şarjında rekor kırıldı: Hedef 40 bin istasyon Elektrikli araç kullanıcıları bayram tatilinde şarj problemi yaşamadı. Bayram tatilinde elektrikli şarj istasyonları sıkıntısız hizmet verdi.

AA

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, elektrikli otomobil sayısının 90 bini aştığını ve şarj soket sayısının 20 bine yaklaştığını açıkladı.

Ramazan Bayramı tatili boyunca elektrikli araç sürücülerinin yola çıkmadan rotalarında şarj istasyonu kontrolü yaptığını, tam şarj yerine yüzde 70 seviyesinde ve sık şarj etme gibi tavsiyelere uyduğunu anlatan Bayram, bu süreçte şarj hizmetlerinin sıkıntısız gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bayram, bu yıl elektrikli araç yoğunluğu ve şarj edilebilirlik konularında başarılı bir test gerçekleştiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Eskiden elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ile ilgili bazı soru işaretleri ve bu istasyonların yeterliliğine yönelik endişeler bulunuyordu.



Belirli sayıda otomobil belirli noktada şarj olursa şebeke çökebilir, elektrik şebekesinde ciddi problemler yaşanır şeklinde endişeler vardı. TEHAD olarak bunu yıllarca anlatmaya gayret ettik.

"Dünyada da sorun yaşanmıyor"

Bu, sadece ülkemize has bir konu değil. Dünyada 12 milyon elektrikli araç bulunuyor. Hiçbir bölgede bu tarz sorun yaşanmadı.



Türkiye, Ramazan Bayramı tatili boyunca elektrikli şarj istasyonu ağında üzerine düşen görevi başarıyla tamamladı. Bu süreçte elektrikli otomobil kullanıcıları rotalarında elektrikli şarj konusunda problem yaşamadı.

Bayram, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı şarj ağı yatırım destek paketinin bu alanda yatırımların genişlemesi konusunda hızlandırıcı etkisi olduğunu kaydetti.

"Yıl sonunda şarj soketi 40 bini bulacak

Bayram, yıl sonunda Türkiye genelinde 35-40 bin şarj soket sayısına ulaşılacağının hesaplandığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)