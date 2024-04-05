Bayramda seyahate çıkacak araç sürücülerine öneriler Otomobillerin kış lastiği uygulaması bitti. Uzmanlar, araç sahiplerini uzun seyahat öncesinde uyararak özelikle lastiklerin kontrolü yapılmadan yola çıkılmamasını istedi.

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Kış lastiklerinin çıkarılma zamanı geldi. Uzmanlar, uzun yol öncesi kış lastikleri çıkarılarak yerine mevsime uygun lastik takılması gerektiğini hatırlatıyor.

Uzmanlar, bayram seyahatine çıkmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Güvenli bir trafik için doğru lastik kullanımı önemli. Lastik, bir araçta kişileri yola bağlayan tek bağlantı noktası.

"Lastiklere iyi bakmak lazım"

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, avuç içi kadar yola temas ederek kişileri hayata bağlayan lastiklere sürücülerin gözleri gibi bakması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

Uzun yola çıkacak sürücülere mutlaka ve ısrarla lastik bakım ve kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Lastiklerin bakım ve kontrolü bir uzman tarafından yapılmalı. Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır.

"Lastiğin hava basıncı kontrolü yapılmalı"

Bir uzman tarafından araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolü yapılmalı. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın.

"Bakım, yakıt tasarrufu sağlar"

Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır.

"Isınan havada kış lastiği olmaz"

Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla bittiğini anımsatan Kurt, kış lastiklerinin çıkarılarak yerine mevsime uygun lastik takılması gerektiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

Kış lastiklerinin çıkarılma zamanı geldi. Isınan havada kış lastiği kullanılması yakıt tüketimini artırır. CO salınımını artırır. Sıcak havada kış lastiği kullanılmaya devam edilirse; lastikler daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır. Uzun yola çıkmadan bu lastikler çıkarılmalı ve yerine mevsime uygun lastik takılmalı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)