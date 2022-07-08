Bayramda yola çıkacaklara akü uyarısı

Uzmanlar, bayram tatiline bir gün kala, aracıyla uzun yola çıkacak ailelere uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı geldi çattı ve milyonlarca vatandaş şimdiden uzun yola çıkmaya başladı. Ancak arabanızla uzun yolculuklar yaparken, dikkat etmeniz gereken bazı önemli hususlar var.

AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, 9 günlük bayram tatili için yola çıkacakların akü gibi etkenleri aracı yolda bırakmayacak şekilde yaptırması gerektiğini vurguladı.

AA'nın aktardığına göre Büyükkalender, "Yolculuğa çıkmadan önce on nokta kontrol dediğimiz lastik, su, yağ, akü gibi etkenleri mutlaka kontrol ettirin. Yolculuk süresince ve sonrasında araç motorunun aşırı sıcaktan daha az etkilenmesi için mümkün olduğunca kapalı parklara veya gölgeye bırakılması gerekiyor.

"Akü kontrol edilmeli"

Akünün kutup başları, korozyon ve paslanmaya karşı kontrol edilmeli ve mümkünse akünüz sıvı temasından korunmalı. Titreşimi engellemek için akü, araçta iyi sabitlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve sıcak hava koşullarının akünün ömrünü belirlediğine işaret eden Büyükkalender, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akünün standart ömrü yaklaşık 5 yıldır. Teknoloji ve sıcak hava koşulları da akünün ömrünü şekillendirir. Aracınız yüksek sıcaklıkta ve yoğun trafikte uzun süre kalıyorsa, hızla yaşlanacaktır.

Bu durumda akünüzün uzun ömürlü olması için Kalsiyum/Kalsiyum teknolojisiyle üretildiğine ve korozyona karşı dayanıklı matrix press (punch) teknolojisine sahip aküleri ve en önemlisi daha uzun garanti sunan ürünleri tercih etmek akünüzün çabuk ölmemesi için doğru seçim olacaktır."