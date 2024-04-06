Bayramı tatilinde yola çıkacak elektrikli araç sürücülerine uyarılar Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak elektrikli araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

AA & Ensonhaber

Ramazan Bayramı yaklaştı ve milyonlarca vatandaş tatil için şimdiden yollara çıktı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, tatilde yola çıkacak elektrikli araç sahiplerini uyardı.

Elektrikli araç sürücülerinin genellikle bayram ve tatil dönemlerinde uzun menzilde seyahat ettiklerini dile getiren Bayram, kullanıcıların, bu dönemde rotalarında bulunan şarj istasyonlarında uygunluk durumunu kontrol ederek yola çıkmaları gerektiğine işaret etti.

"Şarj sürelerine dikkat edin"

Bayram, araçların marka ve modeline bağlı olarak şarj süresinin değişebildiğini belirterek şöyle dedi:

Ortalama doğru akım şarj soketiyle 45 dakika, alternatif akımla yaklaşık 3,5 saat süren şarj sürelerinin dikkate alınması gerekiyor.



Rezervasyonla şarj sistemini uygulayan Türkiye'de tek bir marka var. Önceden randevu alıp orada şarj imkanı sağlayabiliyorsunuz ancak yolların yoğun olduğu dönemlerde şarj yoğunluğu da yaşanabilir.

"İstasyonları kontrol edin"

Bunu engellemek için rotalardaki şarj istasyonları kontrol edilmeli. Şarj istasyonlarında yüzde 100 şarj için beklenmesine gerek olmayabilir.



Bazı durumlarda 15 dakikalık şarj süresiyle 150 kilometrelik menzile ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla 15'er dakika farklı 3 noktada şarj etmek yoğunluğu azaltabilir.

Her şarj ünitesinden 2 aracın faydalanabildiğini dile getiren Bayram, şarj istasyonlarının otopark gibi kullanılmaması ve meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bayram, Türkiye'de elektrikli araçlara ilginin yoğun, pazarın da büyüme eğiliminde olduğunu söyledi.