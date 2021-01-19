Bazı fabrikalarda Ford Focus üretimi duracak

Ford, çip ve diğer elektronik parça tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle bazı fabrikalarda üretim durdurdu. Özellikle Ford Focus modellerinin bu karardan ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ve elektrikli otomobillere olan ilginin here geçen gün artması, otomobil üreticilerinin de planlarını değiştirdi. Bu üreticilerden biri olan Ford, yeniden yapılanmaya gidiyor.

Şirket, yeniden yapılanma planları doğrultusunda Brezilya'daki fabrikalarının kapılarına kilit vurmuştu. Ancak şimdi de salgın nedeniyle çip ve diğer parçaların tedariğinde sorunlar yaşanmaya başladı.

FORD FOCUS ÜRETİMİ DURUYOR

Ford, Focus modellerini ürettiği fabrikasını en az 1 ay kapatma kararı aldı. Bu kararın, salgın nedeniyle gelen düşük talep ve tedarik sorunları nedeniyle alındığı belirtildi.

18 Ocak itibarıyla kapanacak olan fabrika için açılış tarihi 19 Şubat olarak ilan edildi.

Ford sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kapanma kararının Avrupa’daki diğer fabrikaları şu an için kapsamadığı vurgulandı. Ancak tedarik sorunlarının devam etmesi, diğer fabrikalardaki üretimi de etkileyebilir.

ÇİP TEDARİK SORUNLARI ARTTI

Otomobiller için elektronik çip eksikliği, Almanya’daki diğer üreticiler ve tedarikçiler için de sorunlara neden oluyor.

Elektronik yonga kıtlığı, Volkswagen’in Emden tesisindeki üretim miktarını düşürmesine yol açıyor. Bu durum Volkswagen için günde yaklaşık 10 bin eksik otomobil üretimi anlamına geliyor.

Koronavirüs nedeniyle otomobil üretimlerinin düşmesi, yarı iletken parçalar üreten üreticilerin başka alanlara kaymasına neden oldu. Bu üreticiler artık telefon ve oyun konsolları gibi teknolojilere parça üretmeye başladı. Bu nedenle otomotiv sektörü, artık eskisi gibi yarı iletken parça bulamıyor.