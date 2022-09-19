Bazı Ford F-150 Raptor modelleri geri çağrılıyor

Bazı Ford F-150 Raptor modelleri geri çağrılıyor

Ford, bu yıl üretilen bazı 2022 F-150 Raptor otomobillerini geri çağırma kararı aldı.

Ford, bu yıl üretilen bazı 2022 F-150 Raptor otomobillerini geri çağırma listesine eklediğini duyurdu.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) aracılığıyla yapılan duyuruda Ford, montaj sürecindeki bir hata nedeniyle bijon somunlarında gevşeme olabileceğini söyledi.

1500'den fazla araç etkilendi

Açıklanan geri çağırmaya göre, toplamda 1500'den fazla Ford F-150 Raptor potansiyel olarak bu durumdan etkileniyor.

Geri çağrılan araçların 19 Nisan 2022 ve 11 Ağustos 2022 arasında üretilen modelleri kapsadığı belirtildi.