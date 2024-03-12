Bazı modellerin fişi çekiliyor: Jaguar, yalnızca SUV ve GT modelleri üretecek Jaguar, sedan modellerinin yerine artık yalnızca SUV ve GT versiyonlarını üretmeye odaklanacak.

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Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

Jaguar için yeni bir sayfa açılıyor

Jaguar, elektrikli dört kapılı GT modelini 2025 yılında tanıtacak ve yeni bir sayfa açacak.

Markanın mevcut ürün gamı, 2024 yılı sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacak.

Bazı resmi bilgilere göre şirket, bu köklü değişim sırasında kapsamlı bir 'geçiş' planı hazırladı.

Üretim hatlarına veda edecek olan ilk modeller, neredeyse 10 yıldır piyasada olan XE ve XF sedanlar, sportif F-Type ve F-Pace SUV olacak.

Üretimler, en geç haziran ayında sonlanacak. Diğer SUV modelleri E-Pace ve I-Pace'in ömrü ise biraz daha uzun sürecek ve bu modeller yıl sonunda yollara veda edecek.

Jaguar'ın yeni dönemi 2025 yılında başlayacak ve hemen takip eden yıllarda üç yeni model yollarda olacak.

İlk araç, sıfır emisyonlu 4 kapılı bir grand tourer olacak. Bir yıl sonrasında büyük lüks bir SUV, ertesi yıl da orta lüks bir crossover satışa çıkacak.