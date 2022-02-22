BDDK kararıyla otomotiv pazarı ivme kazanacak

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, BDDK'nın kredi limiti ve taksit güncellemesiyle pazarın biraz daha ivme kazanacağını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin sınırların değiştirilmesi hakkında dün bir karar yayınlamış ve bazı değişiklikler yapmıştı.

400 BİN TL VE ALTINA 48 AY VADE

Buna göre BDDK, nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, nihai fatura değeri 400 bin TL’nin üzerinde olup 800 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay vade olarak belirlenmesi kararı aldı.

Diğer taraftan, nihai fatura değeri 800 bin TL’nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olup 2 milyon TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak vade belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yeni düzenlemesinin otomotiv pazarına pozitif bir yansıması olacağını ifade ederek, "Pazarın, BDDK'nın kredi limiti ve taksit güncellemesiyle biraz daha ivme kazanacağını düşünüyoruz. Tabii ki bunun arkasından da ciddi anlamda faizlerin gerilemesi lazım." dedi.

Beklentilerine yakın bir değişiklik gerçekleştiğini aktaran Mersin, bu kapsamda BDDK yetkilileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

"DAHA İYİ BİR TABLO ORTAYA ÇIKACAK"

Yeni düzenlemenin pazara pozitif bir yansıması olacağını ifade eden Mersin, "Perakende müşterilerimiz bu kredi kullanma oranları ile istediği araca sahip olamıyordu. Çünkü eskiden 300 bin TL'ye kadar yüzde 30 kredi kullanım oranı vardı. Dolayısıyla bu yeni düzenlemeyle pazarda daha iyi bir tablo ortaya çıkacak." dedi.

"İKİNCİ ELE DE OLUMLU YANSIYACAK"

Turgay Mersin, BDDK'nın yeni düzenlemesinin, ikinci el sektöründeki temsilciler tarafında da beklendiğini, bu düzenlemenin ikinci el otomotiv sektörüne de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Araç bulunurluğunun markadan markaya göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Mersin, "Birçok markada artık bulunurluk sıkıntısı kalmadı. Sadece bazı markaların bazı modellerinde var. Ama bu 2021'deki gibi büyük bir sıkıntı değil." dedi.

Araç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Mersin, "Birincisi, bu kura bağlı. Kurlar zaten şu an stabil. Bir de 2022 modeller çıkıyor malumunuz. 2022 model araçlara bazı zamlar geldi ama 2021 modellerde zam yok." ifadelerini kullandı.