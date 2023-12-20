Beklenen oldu: AB, katı emisyon kurallarını hafifletti İlk planda aşırı katı hazırlanan emisyon kuralları, üreticilerin baskısı sonucu hafifletilmiş şekilde uygulanacak.

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Avrupa Birliği (AB), içten yanmalı motorlu araçlara daha katı emisyon kuralları getirmesi beklenen Euro 7 standartları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu, ülkeler ve otomobil üreticilerinin baskıları sonrasında emisyon kurallarını hafifletti.

Düzenlemeler binek otomobiller için 2026'dan, ağır kamyonlar için ise 2027'den önce yürürlüğe girmeyecek.

Euro 7, içten yanmalı motorlu araçlardan sağlığa zarar veren kirleticilerin emisyonlarını düzenleyen mevcut Euro 6 standardının yerini alacak.

Bazı ülkeler karşı çıkmıştı

Otomobil üreticileri ve aralarında İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ülkeler, komisyon tarafından önerilen orijinal kuralların çok maliyetli olacağını savunmuştu.

AB yasalarının taslağını hazırlayan komisyon, sağlık yararlarının maliyetlerden çok daha fazla olacağını söyledi.

Parlamentodan geçmişti

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'nin "hafifletilmiş" Euro 7 kurallarını geçtiğimiz haftalarda oyladı ve kabul etti. Parlamento'dan geçen yeni kararlar ile birlikte düzenlemeler hazırlanmaya başladı.

Yeni kurallar neler getiriyor

Hafifletilmiş emisyon kuralları olan Euro 7’de binek araçlar için CO2 salınım sınırlarının değiştirilmemesine karar verildi. Ticari araçlarda ise kurallar NOx salınımı açısından biraz daha katılaşıyor.

Euro 7 ile birlikte tarihte ilk kez lastik ve frenleri kapsayan kurallar da getirildi. Yeni kurallar gereğince üreticiler, km başına saldıkları parçacıkların da ölçümünden sorumlu olacak.

Ayrıca elektrikli ve hibrit araçların batarya ömürlerinin de en az 8 yıl veya 160 bin km ömür ile üretilmesine karar verildi.

Yeni olan kurallardan biri de üreticilerin; yakıt tüketimi, batarya durumu ve araçlarının havayı ne kadar kirlettiğine dair bilgileri müşteriye bildirmesi zorunluluğunun getirilmiş olması. Ayrıca, bunların araç içi ekranlarda da kullanıcıya ulaştırılması gerekecek.

Parlamento, konsey ve üst düzey bakanlarla beraber üçlü görüşmeler düzenleyecek. Alınan kararlar 2024 yılında onaylansa bile binek araçlarda 2026, ticarilerde 2027 yılında yürürlüğe girecek.