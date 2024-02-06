Beklenen oldu: Volkswagen Arteon'un üretimi sona erdi Düşük satış rakamına sahip modellerin fişini çeken Volkswagen, Arteon'a da tamamen veda etti.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motorlu araçları piyasadan çeken üreticiler arasında Alman devi Volkswagen de var.

Passat'ı ABD'de ve Avrupa'da tamamen bitiren şirket, şimdi de Arteon modelini piyasadan çekiyor.

Volkswagen Arteon yollara veda etti

Volkswagen, 2024 yılında Arteon'un fişini çekerek ürün gamından resmen çıkardı. Bir Volkswagen yetkilisi, son Arteon sedanın 2023 yılında üretildiğini, Almanya'nın Emden şehrindeki fabrikada artık bu modelin yer almayacağını ifade etti.

Öte yandan station wagon model olan Arteon Shooting Brake ise ömrüne biraz daha devam edecek.

Osnabrück'teki fabrikada üretimi süren bu versiyon, 2026 yılına kadar yollarda kalmayı sürdürecek.

Alman otomobil üreticisi, Arteon gibi modellerden vazgeçerek daha fazla talep gören ve daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek araçların üretimine odaklanacak.

Volkswagen'in bundan böyle sadece MQB ve MEB olmak üzere iki platformda otomobil üreteceği belirtiliyor.