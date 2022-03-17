Bentley, 2025'ten itibaren her yıl yeni bir elektrikli araç üretecek

Bentley, 2025'ten itibaren her yıl yeni bir elektrikli araç üretecek

Bentley, 2025'ten itibaren beş yıl boyunca her yıl yeni bir elektrikli model üretme planını açıkladı.

Otomobil endüstrisindeki büyük üreticiler, yaklaşan fosil yakıtlı otomobil yasakları nedeniyle elektrikli araçlara dev yatırımlar yapmak zorunda kalıyor.

Volkswagen Grubu'nun yan kuruluşu olan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk tam elektrikli otomobilinin üretimine 2025 yılında başlayacak.

Bentley, ayrıca önümüzdeki on yıl içinde sürdürülebilirliğe 2,5 milyar sterlin (3,4 milyar dolar) yatırım yapmayı taahhüt etti.

HER YIL YENİ BİR ELEKTRİKLİ MODEL

Bentley, 2025'ten itibaren beş yıl boyunca her yıl yeni bir elektrikli model üreteceğini duyurdu.

Otomobil üreticisi, yeni aracı inşa etmek için İngiltere'deki Crewe fabrikasını yeniden yapılandıracağını söyledi. Marka, ilk tam elektrikli aracının nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda ayrıntı vermedi.

2021'DE SATIŞ REKORU KIRDI

Bu yılın başlarında Bentley, yüksek kaliteli araçlara olan güçlü talep sayesinde küresel satışlarını yüzde 31 artırdığını ve 2021'de rekor kırdığını açıklamıştı.