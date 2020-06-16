Bentley, 6 bin Bentayga modelini geri çağırıyor

Bentley, ilk SUV modeli olan Bentayga'nın 6 bin adedini geri çağırdığını duyurdu.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk SUV modeli olan Bentayga'nın 6 bin adedini geri çağırdığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; V8 motorlu modellerin Ocak 2018 ve Mart 2020 tarihleri arasında üretilen versiyonlarında, yakıt sisteminin benzin hortumları, boruları ve bağlantı parçalarında olan hata nedeniyle yangın çıkarma riski doğuyor.

Geri çağırmaya konu olan araçların 783 tanesi Avrupa'da yer alırken 1.892 tanesi Amerika'da bulunuyor.

Markanın kusurla ilgili araçların tahmini yüzdesi ise 0.2 olarak paylaşıldı. Bentley’in yaptığı açıklamada, ''Bu geri çağırma bir önlem olmasına rağmen Bentley yetkili servisleri bu bağlantıları ve sorunlu parçaları yenileriyle değiştirecek. Gerekirse motor soğutma fanı yazılımını da güncelleyecekler. İşlemin yaklaşık süresi ise 1 saattir.'' ifadeleri kullanıldı.