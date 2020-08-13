Bentley Bentayga, dünyanın en hızlı SUV modeli olacak

Bentley markasının SUV modeli olan Bentayga, 2021 yılında makyajlı versiyonuyla karşımızda olacak. Marka, aracın Speed versiyonunun dünyanın en hızlı SUV modeli olacağı görüşünde.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk SUV modeli olan Bentayga'nın makyajlı sürümünğ 2021 yıllında yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Markaya göre, standart Bentayga’dan daha hızlı olacak Speed sürümü, dünyanın en hızlı SUV modeli olacak.

Otomobilin 6 litrelik W12 motoru 626 beygir güç üretecek. Bu güç sayesinde 306 km/s maksimum hıza erişebilen otomobil, 0’dan 100 km/s hıza ise 3.9 saniyede ulaşabilecek.

Otomobil makyajla birlikte 48V elektrik sistemi kullanıyor ve Bentley Dynamic Ride sistemini içeriyor. Ayrıca otomobilde karbon seramik frenler ise opsiyon olarak sunuluyor.

Bentayga, ayrıca emisyon sınırlarının değişmesinden dolayı egzoz sisteminde de yenilikler ile gelecek.

Egzozdan salınacak gazın ani bir biçimde artmasını önlemek için silindir ve katalitik konvertörün soğumasını azaltan yeni sistemler de bu teknolojilerin bulunacak.

KABİN YENİLENECEK

Speed, standart modelde olduğu gibi kabininde de değişimler yaşayacak. 10.9 inçlik bilgi eğlence sistemini barındıran ön konsol yenilenecek ve hava kanallarının tasarımları değişecek. Güncel bir HUD'a sahip olacak araçta kablosuz Apple CarPlay gibi önemli sistem güncellemeleri de olacak.