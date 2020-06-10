Bentley, bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Volkswagen grubunun lüks otomobil üreticisi markası Bentley, düşük talep nedeniyle bin çalışanıyla yollarını ayıracak.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Her ne kadar üreticiler fabrikaları yeniden açıp üretime devam etse de bu sefer de düşük talep sorun yaratmaya başladı. Birçok otomobil üreticisi, talep olmadığı için yüzlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

Bu üreticilere Volkswagen grubunun lüks otomobil üreticisi markası Bentley de dahil oldu. İngiliz şirket, bin çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Markanın ilk etapta gönüllü olarak işten ayrılmak isteyen çalışanlarıyla yollarını ayıracağı söyleniyor.

Geçen ay marka patronu Adrian Hallmark, “Çalışanları ilk çeyrekte izne çıkarttık ve yılın bir diğer çeyrek döneminde tekrar işe çağırıyoruz.” demişti.

Bentley, koronavirüs yüzünden üretime ara vermiş ve ardından yeniden üretime yarı kapasitede başlamıştı.

Lüks üretici, 2019 yılında dünya çapındaki satış adetlerini yüzde 5 artırarak 11 bin adet otomobile çıkarmıştı.