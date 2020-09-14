Bentley, daha fazla otomobil üretmek istemiyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ürün gamında yer alan ve en çok tercih edilen modelleri olan Bentayga ve Continental'in üretimini artırmayacağını açıkladı.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk SUV modeli olan Bentayga'nın makyajlı sürümünğ 2021 yıllında yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Ayrıca markanın bir başka modeli Continental de Bentley'in en çok tercih edilen modelleri arasında yer alıyor.

Bentley CEO'su Adrian Hallmark, her ne kadar söz konusu araçlar oldukça popüler olsa da üretimi artırmayacaklarını açıkladı

Hallmark, ''Bizim hedefimiz yıllık 15 bin ya da 13 bin üretim adedine sahip olmak değil.'' dedi.

Hallmark, Bentley markasının 2007 yılındaki toplam satışının yaklaşık olarak 10 bin adet olduğunu belirtti. Ancak marka son 7 yılda da her yıl 10 bin adet ve biraz üzerinde satış gerçekleştirirken, 2019 yılında bu rakam 11 bin 6’ya ulaştı.

BENTLEY KARLILIĞI YÜKSELTMENİN PEŞİNDE

Markanın CEO’suna göre Bentley, satış adetleri yerine kârlılığı yükseltmeye bakıyor. Örnek olarak Continental GT modeli liste fiyatının yüzde 22 üzerinde fiyatla satılıyor. Bunun sebebi de otomobil üzerine uygulanan kişiselleştirmeler.





Bentley’in 2019 yılındaki en çok satan otomobili olan Continental GT, satışları bir önceki yıla göre yüzde 54 artırdı.

Bu duruma otomobilde kullanılan V8 motorun ve hem coupe hem de cabrio gövde tiplerinin olması etki etti. En çok satan bir diğer Bentley ise markanın ilk SUV modeli olan Bentayga oldu. Bentayga 2019 yılına göre satış adetlerini yüzde 18 yükseltmeyi başardı.