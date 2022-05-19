Bentley, ilk elektrikli modeli hakkında bilgi verdi

Bentley CEO'su Adrian Hallmark, markanın ilk elektrikli otomobili hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Otomobil endüstrisindeki büyük üreticiler, yaklaşan fosil yakıtlı otomobil yasakları nedeniyle elektrikli araçlara dev yatırımlar yapıyor.

Volkswagen Grubu'nun yan kuruluşu olan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk tam elektrikli otomobilinin üretimine 2025 yılında başlayacak.

Ayrıca marka, 2025'ten itibaren beş yıl boyunca her yıl yeni bir elektrikli model üreteceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

İlk elektrikli model hakkında yeni bilgiler

Bentley CEO'su Adrian Hallmark, markanın ilk elektrikli araç modeli hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Hallmark'ın iddialarına göre, 2025 yılında gelecek bu model tam 1.400 bg güç üretebilecek ve oldukça dikkat çeken hızlanma verilerine sahip olacak.

Automotive News Europe'a konuşan Hallmark, "Eğer GT Speed ile 650 bg güç sınırını aşabiliyorsak, elektrikli araçlar sayesinde bu gücü ikiye katlayabiliriz. Aracın 0-100 km/sa hızlanma performansı dikkat çekici olacak." ifadelerini kullandı.

Hallmark'a göre, elektrikli Bentley'de sürücünün tercihine göre farklı modlar bulunacak. Bu sayede sürücüler, isteğe bağlı olarak elektrikli modelin 0-100 km/sa hızlanmasını 1.5 saniyeye düşürebilecek veya 2.7 saniyeye yükseltebilecek.

Bentley'in ilk elektrikli modeli, PPE platformu üzerinden yükselecek. Audi ve Porsche ortaklığı ile üretilen bu platform, Q6 E-Tron ve elektrikli Macan modellerinde de karşımıza çıkacak.

2030 yılından itibaren sadece elektrikli modeller üretmeyi amaçlayan Bentley, ilk elektrikli modelinin ardından dönüşüme başlayacak.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca İngiltere'deki tesisine 2.5 milyar pound kaynak aktarımı yapacak olan üretici, tesisini baştan aşağı yenileyecek.