Bentley, ocak ayı satışlarını yüzde 50 artırdı

Bentley CEO'su Adrian Hallmark, markanın ocak ayı satışlarının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 arttığını açıkladı.

Volkswagen grubunun lüks otomobil üreticisi markası Bentley, koronavirüs salgını döneminde oldukça zor durumda kalmış ve yüzlerce çalışanı ile yolları ayırmıştı. Ancak marka, 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptı.

Markanın CEO'su Adrian Hallmark, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yıl başında, geçen senenin aynı dönemine göre satışlarımızı yüzde 50 artırdık. Çin, bu dönemde dünyanın geri kalanından çok daha iyi bir performans gösterdi." ifadelerini kullandı.

11 BİN ARAÇ SATMIŞTI

Bentley, 2020 genelinde 11 bin 206 adetlik satış rakamı açıklamıştı. İngiliz üreticinin, batarya teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, tam elektrikli bir model de geliştirebileceği belirtiliyor.

Bentley, koronavirüs yüzünden üretime ara vermiş ve ardından yeniden üretime yarı kapasitede başlamıştı.

Lüks üretici, 2019 yılında ise dünya çapındaki satış adetlerini yüzde 5 artırarak 11 bin adet otomobile çıkarmıştı. 2020 yılında da aynı rakam ulaşan marka, görünüşe göre bu yıl 15 bin hedefine doğru ilerliyor.