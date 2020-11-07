Bentley, tüm modellerini elektrikliye çevirecek

Bentley, yakın bir gelecekte tüm modellerinin elektrik ile çalışacağını açıkladı.

Volkswagen bünyesinde üretime devam eden İngiliz lüks otomobil markası Bentley, elektrikli araçlara ilginin arttığı son yıllarda pazarda iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2026'dan itibaren markanın model gamını sadece elektrikli ve plug-in hibrit araçlar oluşturacak.

2030'DA TÜM MODELLER ELEKTRİKLENİYOR

İngiliz üretici, 2030 yılından itibaren ise bütün modellerinin yüzde yüz elektrikle çalışacağını açıkladı.

Bentley'in bu kararının arkasında, Çin ve Avrupa Birliği'nde gittikçe sertleşen emisyon kurallarının etkisi de oldukça fazla.

2 YENİ HİBRİT MODEL YOLDA

Alman Volkswagen Grubu bünyesindeki 100 yıllık Bentley'in, önümüzdeki yıl 2 yeni plug-in hibrit model tanıtacağı da verilen bilgiler arasında.

Volkswagen geçen hafta yaptığı açıklamada, pandemiye rağmen üçüncü çeyrekte elde ettiği kârın, grubun lüks markaları sayesinde gerçekleştiğini bildirmişti.