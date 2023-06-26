Bentley'in ilk elektrikli aracı hakkında yeni bilgiler geldi Bentley CEO'su Adrian Hallmark, markanın ilk elektrikli otomobili hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Otomobil endüstrisindeki büyük üreticiler, yaklaşan fosil yakıtlı otomobil yasakları nedeniyle elektrikli araçlara dev yatırımlar yapıyor.

Volkswagen Grubu'nun yan kuruluşu olan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk tam elektrikli otomobilinin üretimine 2025 yılında başlayacak ve 2026 yılında otomobil yollara çıkacak.

Ayrıca marka, 2025'ten itibaren beş yıl boyunca her yıl yeni bir elektrikli model üreteceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

İlk elektrikli model hakkında yeni bilgiler

Bentley CEO'su Adrian Hallmark, markanın ilk elektrikli araç modeli hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Hallmark tarafından yapılan açıklamaya göre araç, otonom sürüş yetenekleriyle donatılmış olacak.

Bentley'in ilk elektrikli otomobili; Bentley, Audi ve Porsche'nin ortaklaşa geliştirdiği PPE (Performance Platform Electric) mimarisi üzerinde inşa edilecek.

Volkswagen Grubu'nun gelişmiş 1.2 yazılımı da araçta kullanılacak ve otonom sürüş özelliği sunacak, böylece ileri teknoloji ve inovasyona odaklanan Bentley'nin benzersiz bir sürüş deneyimi sunması hedefleniyor.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, PPE mimarisinin Bentley'nin elektrikli aracında 939 beygir gücüne kadar güç sağlayabileceğini belirtiyor.

2030 yılından itibaren sadece elektrikli modeller üretmeyi amaçlayan Bentley, ilk elektrikli modelinin ardından dönüşüme başlayacak.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca İngiltere'deki tesisine 2.5 milyar pound kaynak aktarımı yapacak olan üretici, tesisini baştan aşağı yenileyecek.